Alanyaspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Alanyaspor, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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