Mahler'in 5. Senfonisi, karanlıktan aydınlığa uzanan dramatik yapısı, büyük orkestra kadrosu ve zengin ses dünyasıyla bestecinin en çok seslendirilen eserleri arasında yer alıyor.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestrayı genç kuşağın dikkati çeken şeflerinden Nicolo Umberto Foron yönetecek.

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