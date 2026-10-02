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        Kumluca'da Erentepe Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolu asfaltlandı

        Kumluca Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Kumluca'da Erentepe Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolu asfaltlandı

        Kumluca Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Erentepe Mahallesi'nde, 4,5 kilometre uzunluğunda, 18 bin metrekarelik alanda çift kat emülsiyon asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediye olarak bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla yol ve asfaltlama çalışması yaptıklarını, sonbaharın gelmesiyle de yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

        Yapılan çalışmanın daha kalıcı olması için öncelikle altyapı çalışması yürüttüklerini aktaran Avcıoğlu, şunları kaydetti:

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        "Erentepe Mahallemizde hemşerilerimizin uzun süredir beklediği asfalt çalışmasını tamamladık. Hazırlık çalışmalarının ardından çift kat emülsiyon asfalt uygulamamızı gerçekleştirerek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik."

        Erentepe Mahalle Muhtarı Levent Önal da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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