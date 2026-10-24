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        Alanyaspor'da kupa mesaisi başladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Alanyaspor'da kupa mesaisi başladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyunla sona erdi. Alanyaspor, 12 Bingölspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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