Alanyaspor'da kupa mesaisi başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyunla sona erdi. Alanyaspor, 12 Bingölspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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