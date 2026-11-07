Alev alev yanan 3 katlı kafe restorant kullanılamaz hale geldi İşletme sahibi Yılmaz Aygün: "Çok şükür canımıza gelmedi, malımıza geldi"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde kafe ve restorant olarak hizmet veren iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gece bekçisinin fark edip ekiplere ihbarda bulunduğu yangında işletmede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işletme sahibi Yılmaz Aygün, "Çok şükür canımıza gelmedi, malımıza geldi. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki Kışlahan İş Merkezi'nde bulunan zeminle birlikte 3 katlı bir kafe restorantta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle işletmede yangın çıktı. Yangını gece bekçisi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşletmede maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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"Elektrik kaynaklı mı, biz de bilmiyoruz"

Yangının ardından yaşadıklarını anlatan işletme sahibi Yılmaz Aygün, "Vallahi biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu. Gece 04.30 gibi meydana gelmiş. Elektrik kaynaklı bir şey mi, neden oldu bilmiyoruz. Burası 40 yıllık bir işletme. Birçok insana ekmek kapısı oluyor. Çok şükür bizi tanıyan, seven herkes geçmiş olsun dileklerini iletti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Babamızın vasiyetiydi, ihtiyaç sahiplerini geri çevirmeyiz"

İşletmelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek verdiklerini anlatan Aygün, "Babamızın vasiyetidir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bize kim gelirse, yemek isterse misafir masasına oturtur, yemeğini verir, göndeririz. Hiçbir şey sormayız. Çok şükür belki de bunların sayesinde canımıza gelmedi, malımıza geldi. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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"İtfaiye biraz daha geç kalsaydı daha kötü olabilirdi"

Yangında büyük çapta maddi zarar oluştuğunu ifade eden Aygün, "İtfaiye ekipleri yetişti, gereken müdahaleyi yaptı. Biraz daha geç kalınsaydı belki çok daha kötü olabilirdi. Yangın alarm sisteminin de faydası oldu. Herkes işletmesinin sigortasını yaptırsın. Zararımız büyük, şu anda rakam telaffuz edemem. Önemli olan canımıza bir şey gelmemesi. Ailemize, milletimize bir şey olmasın, gerisi önemli değil. Bize dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.