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        Manavgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Manavgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde seyir halindeki 07 LPAE 58 plakalı araç, Küçük Şelale yol kesişimine yaklaştığı sırada sol ön teker kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsünün dumanı fark ederek aracı durdurması ve yangın tüpüyle müdahalesine çevredeki vatandaşlarda yangın tüpüyle destek verirken yangın büyümeden söndürüldü.

        112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, aracın elektrik bağlantısını kestikten sonra soğutma çalışması yaptı.

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