Kapadokya Üniversitesi COP31'de 4 çalışmasını tanıtacak

KAPADOKYA Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında sürdürülebilir turizm, iklim değişikliğine uyum, destinasyon yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Üniversite, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konferansta panel ve oturumların yanı sıra dört araştırma ve proje çalışmasını da tanıtacak.

Üniversitenin COP31 programında yer alan etkinliklerinden biri, 9 Kasım’da Yeşil Bölge’de gerçekleştirilecek ‘Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras’ başlıklı panel olacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması, turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi konuları ele alınacak. Panelde Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da iklim değişikliğinin bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki etkileri ile iklim değişikliğine uyum süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ FARKLI OTURUMLARDA YER ALACAK

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, konferans süresince farklı oturum ve çalışmalara katılacak. Üniversitenin araştırma ve uygulama çalışmaları da stant ve dijital gösterimler aracılığıyla katılımcılara aktarılacak. Liderler Oturumuna ise Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal katılacak.

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DÖRT ÇALIŞMA TANITILACAK

Üniversite, 20 Kasım’da destinasyon sürdürülebilirliği ve iklim karar destek sistemleri, uluslararası iklim iş birlikleri, turizmde gıda israfının azaltılması ve mikroplastik kirliliğinin araştırılması başlıklarındaki dört çalışmasını paylaşacak.

Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yürütülen DEI-Climate projesinde, Destinasyon Mükemmellik Endeksi’nin veri altyapısının emisyon, enerji, su, atık ve iklim riski göstergeleriyle bütünleştirilerek karar destek sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor. DEI-SDG çalışmasında ise söz konusu altyapının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iklim eylemiyle ilişkilendirilmesine yönelik uluslararası iş birliği önerisi sunulacak.

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Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğiyle geliştirilen ‘Sürdürülebilir Turizmde Atıksız Her Şey Dahil Modeli ve Yeşil Mutfak Yıldızı Sertifikasyon Programı’ kapsamında, konaklama işletmelerinde gıda israfının azaltılması amaçlanıyor. Çalışmada yapay zeka destekli kamera ve akıllı tartı sistemleriyle gıda atıklarının takip edilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda atık önleme uygulamalarının geliştirilmesi planlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından hazırlanan ‘Ürgüp Atık Su Arıtma Tesisi ve Deşarj Alanında Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi’ başlıklı araştırma önerisinde ise arıtılmış su, arıtma çamuru, sediman ve toprak örneklerindeki mikroplastik kirliliğinin incelenmesi hedefleniyor