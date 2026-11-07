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        Atık plastiklerden COP31 logosu yaptı

        ANTALYA'da geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, atık plastik şişe ve kapaklarını kullanarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) logosunu hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Atık plastiklerden COP31 logosu yaptı

        ANTALYA'da geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, atık plastik şişe ve kapaklarını kullanarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) logosunu hazırladı.

        Dünyanın iklim gündemini Antalya'ya taşıyacak COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 90 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bine yakın katılımcının ağırlanmasının beklendiği konferansta, bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek.

        TUTKAL VE BOYA KULLANMIYOR

        Antalya'da yaşayan geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, iklim zirvesi kapsamında hazırladığı çalışmayla dikkati çekti. Eserlerini 'temiz geri dönüşüm sanatı' olarak tanımladığını belirten Güzel Amirova, çalışmalarında tutkal, yapıştırıcı veya boya kullanmadığını söyledi. Güzel sanatlar eğitimi aldığını, daha önce resim çalışmaları yaptığını anlatan Amirova, çevreye duyarlı yaşam biçimini benimsedikten sonra sanatını geri dönüşüm üzerine şekillendirdiğini kaydetti. Plastik şişeleri ısıtarak farklı formlar oluşturduğunu aktaran Amirova, 5 litrelik su bidonlarından insan yüzü, burun, göz ve dudak gibi detayları ortaya çıkarabildiğini ifade etti.

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        Plastik kullanımının çevre üzerindeki etkilerine dikkati çeken Amirova, “Plastikler yaklaşık 70 yıl önce hayatımıza girdi. İlk başta yaşamımızı kolaylaştırmak için kullanılan tek kullanımlık şişeler ve poşetler, zamanla toprağa ve denizlere ulaşarak büyük zarara neden oluyor. Mikroplastiğe dönüşen bu atıklar balıklara, hayvanlara ve insanlara kadar ulaşıyor. Plaja gittiğimizde güzel bir deniz görmek istiyoruz, çöplerle ve plastik atıklarla karşılaşmak değil" diye konuştu.

        Çevreye ilişkin kaygılarının kendisini geri dönüşüm sanatına yönelttiğini belirten Amirova, “Bir gün kendi kendime, 'Ben bu konuda ne yapabilirim, elimden ne gelebilir?' diye sordum. Böyle bir yeteneğim varsa bunu kullanmam gerektiğini düşündüm ve üretmeye başladım. Her yıl eserlerimi daha da geliştiriyorum. Plastik atıkları yalnızca çöp olarak değil, sanatın bir parçası olarak da değerlendirebileceğimizi göstermek istiyorum" dedi.

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        ATIK ŞİŞELERDEN COP31 LOGOSU OLUŞTURDU

        5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte eserlerini sergilemek üzere davet edildiğini anlatan Amirova, burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, kendisinden COP31 logosunu hazırlamasının istendiğini söyledi. Çalışma için elindeki farklı renklerdeki plastik şişeleri değerlendirdiğini belirten Amirova, bulaşık deterjanı şişelerinden mavi denizi, gül suyu şişesinden çiçeği, gazoz şişelerinden yaprakları oluşturduğunu kaydetti.

        Logonun yazı bölümünde farklı bir yöntem denediğini ifade eden Amirova, plastik şişe kapaklarını kullandığını belirterek, “Yazıları nasıl yapacağımı düşündüm. Çok sayıda şişe ve kapağım vardı. Renkleri de ihtiyacım olan mavi ve beyaz tonlarındaydı. Kapakları kullanarak 'COP31 Antalya, Türkiye' yazısını oluşturdum. Bunu yapıştırıcı kullanmadan gerçekleştirdim. İlk kez eserlerimde şişe kapaklarını kullandım. Bunların ısıtıldığında şekil verilebilen güzel bir malzeme olduğunu gördüm. Ortaya çıkan çalışmayla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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        ATIK EKMEK POŞETİ KLİPSLERİNİ DE KULLANIYOR

        Eserlerinde farklı atık malzemelerden yararlandığını anlatan Amirova, özellikle ekmek poşetlerinin ağızlarını kapatmak için kullanılan plastik klipsleri değerlendirdiğini söyledi. Bu malzemelerin plastik ve metal bileşenler içermesi nedeniyle geri dönüşüm süreçlerinde ayrıştırılmasının güç olduğunu belirten Amirova, farklı ülkelerdeki çevre duyarlılığı yüksek kişilerin bu klipsleri kendisi için biriktirdiğini ifade etti. Binlerce kişinin kendisine bu malzemeleri ulaştırdığını aktaran Amirova, atıkların yeniden değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

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        'SANAT İNSANIN KALBİNE DOKUNUYOR'

        COP31 kapsamında eserlerini sergilemek ve katılımcılarla geri dönüşüm sanatını buluşturmak istediğini belirten Amirova, etkinlikte yer almak için başvuru yaptığını söyledi. Antalya'da düzenlenecek zirvenin yalnızca kent ve Türkiye için değil, dünya açısından da önemli olduğunu ifade eden Amirova, farklı ülkelerden gelecek katılımcıların çevre konusunda daha duyarlı davranmasını beklediğini belirtti. Amirova, “COP31'i ziyaret eden insanların çevremize ve atıklara daha fazla önem vermesini istiyorum. Hiç kimsenin atıklarını toprağa ya da denize atmaması gerekiyor. En doğru yol, atıkları geri dönüşüme kazandırmak. Bu malzemeler doğru değerlendirildiğinde hem yaşamımız hem çevremiz daha güzel olur. Sanatın da bu konuda önemli yeri var. Çünkü sanat insanların kalbine dokunuyor. İnsanlar bir eseri gördüğünde sanatçının anlatmak istediğini daha iyi anlayabiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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