Almanya'da hayatını kaybeden 'İyilik meleği' vasiyetiyle de umut oldu

ALMANYA'da yaşarken ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımlar sayesinde 'İyilik meleği' olarak bilinen ve geçen yıl 85 yaşında hayatını kaybeden Fatma Yiğit'in vasiyeti, Antalya'da yerine getirildi. Yiğit'in vasiyet olarak ayırdığı para ile alınan 6 akülü tekerlekli sandalye, oğlu Hakan Yiğit tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Almanya'da yaşayan Fatma Yiğit, gençlik yıllarından bu yana çevresindeki insanlara yaptığı iyiliklerle tanındı. O yıllarda Almanya'da yaşadığı şehirdeki camileri gezerek insanlardan topladığı paralarla, ihtiyacı olan bir kişiye protez yapılmasını sağlayan Yiğit'in bu davranışı haberlere de konu oldu. Yaptığı iyiliklerle tanınan Yiğit, zaman zaman da Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla muhtaç durumdaki insanlara yardımcı oldu. 'İyilik meleği' olarak bilinen Yiğit, geçen yıl hayatını kaybetti.

REKLAM

'PARAMLA AKÜLÜ ARABA ALIN'

Ölmeden önce çocuklarına el yazısıyla bir vasiyet bırakan Yiğit, "Paramla akülü araba alın. Çeşme yaptırın" ifadelerine yer verdi. Hakan Yiğit, annesinin vasiyetini yerine getirmek için Antalya'ya geldi. Fatma Yiğit'in ayırdığı para ile alınan 6 akülü tekerlekli sandalye, Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

'BU VASİYETİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPTIK'

Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert, "Almanya'da yaşayan Fatma Yiğit teyzemiz geçen sene hayatını kaybetti. Kendisi hayattayken yapmış olduğu hayırlarla bilinen bir insan. Vasiyetinde bir miktar para bırakıp, bu parayla akülü sandalye alınmasını ve bir çeşme yaptırılmasını vasiyet etmiş. Evladı Hakan Yiğit Beyefendi bizlere ulaştılar ve bu hayrı, vasiyeti yerine getirmek için bir çalışma yaptık. Kendisi 6 akülü tekerlekli sandalye alıp, ihtiyacı olan hastalarımıza teslim etmek üzere Antalya'ya gelmişti. Birlikte sandalyelerin teslimatını sağladık. Bu şekilde hastaların hastane işleri, dışarıda yapacağı işlerde kullanmak amacıyla akülü sandalyelerini teslim ettik. Allah razı olsun" dedi.

REKLAM

ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARABA

Sandalyelerden birini engelli Kamil Eğilmez'e teslim eden Mert, "Kamil Bey, küçük yaşlarda yapılan yanlış iğne sebebiyle rahatsızlanıyor ve o zamandan beri yürüyemiyor. Şu anda fizik tedaviyi kendi imkanlarıyla biraz yapıyor. Biz de şimdi dışarıdaki işleri, hastane işleri için, biraz çıkıp dolaşabilmesi için bir akülü sandalyeyi kendisine teslim ettik. İnşallah sağlığına kavuşur, tekrar eski günlerine, yürüyebildiği zamanlara kavuşur da bu akülü sandalyeyi başka bir hastamıza aktarırız" diye konuştu.

'NUR İÇİNDE YATSIN'

Akülü sandalyenin ulaştırıldığı Kamil Eğilmez, "Fatma Teyzemize teşekkür ederim" dedi. Kamil Eğilmez'in yakını Serkan Karaca ise "Kamil Bey'in hem eniştesiyim hem bakıcısıyım. 12 yaşında yanlış iğne vurulduğu için bu zamana kadar yürüyemiyor. Gönderenden Allah razı olsun. Hakkını helal etsin. Nur içinde yatsın. Teşekkür ederiz" diye konuştu.