Joao Pereira: "Kazanmak bizim için zorunluluktu"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, galibiyetin kendileri için zorunluluk olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı 12 Bingölspor’u 41 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joo Pereira, alınan galibiyetin önemine dikkati çekti. Maçta zaman zaman farklı bir skorun ortaya çıkabileceğini belirten Pereira, "Söylenecek çok bir şey yok aslında. Bizim için bugün kazanmak bir zorunluluktu ve bunu yerine getirdik. 41 kazandık. Maçın bazı anlarında skor 56 da olabilirdi ama bazı anlarında da 22 olabilirdi. Bizim için mükemmel bir maç değildi ancak anlamamız gereken bir şey var. Bugün 11 oyuncu değiştirdik. Bu da oyunun akışını olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla süre almayan oyuncular oynadı. Birlikte antrenman yapıyorlar ancak maçlarda birlikte oynamayan oyuncular bugün aynı anda sahadaydı. Buna rağmen kazanmamız gerekiyordu ve maçı kazanarak bir üst tura yükseldik" dedi.

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"Bingölspor’u tebrik ediyorum"

Rakip takımın zorlu maç takvimine de değinen Pereira, 12 Bingölspor’un gösterdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirtti. Pereira, "Bingölspor’la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi daha 2 gün önce maç oynadılar. Hiç antrenman yapmadan, seyahat ederek buraya geldiler ve dinlenmeden bu maça çıktılar. Bu, onlar için çok zor bir durum. Buna rağmen sahada mücadele ettiler, çok iyi performans gösterdiler ve asla maçı bırakmadılar. Bu nedenle kendilerini tebrik etmek istiyorum. Sahada iyi bir çaba ve efor ortaya koydular" ifadelerini kullandı.