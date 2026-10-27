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        Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, galibiyet zorunluluğunu yerine getirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, galibiyet zorunluluğunu yerine getirdiklerini söyledi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını söyledi.

        Rakiplerini 4-1 yenerek bunu yerine getirdiklerini anlatan Pereira, "Maçın bazı anlarında skor 5-6 da olabilirdi ama bazı anlarında da 2-2 de olabilirdi. Bizim için mükemmel bir maç değildi" dedi.

        Bugün takımda 11 oyuncu değiştirdiklerini dile getiren Pereira, bunun da oyunun akışını etkilebileceğini belirtti.

        Karşılaşmada oynamayan veya çok süre almayan oyuncuların oynadığını ifade eden Pereira, "Birlikte antrenman yapıyorlar ama maçta birlikte oynamayan oyuncular sahaya çıktı. Yine de bugün kazanmak bizim için zorunluluktu ve bu maçı kazandık. Bir üst tura yükseldik." diye konuştu.

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        Rakip takım 12 Bingölspor'un zorlu bir fikstürden geçtiğine dikkati çeken Pereira, sözlerini şöyle tamamladı: "Bingöl ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz daha 2 gün önce maç oynadılar ve hiç antrenman yapmadan seyahatle buraya gelip, bu maça dinlenmeden çıktılar. Bu çok zor bir şey onlar için. Ona rağmen hayatlarını ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve asla maçı bırakmadılar. O yüzden de onları tebrik etmek istiyorum. İyi bir çaba, iyi bir efor gösterdiler sahada."

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