Antalya merkezli fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilere yönelik yeni operasyon düzenlendi.

Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ve İstanbul'da ikamet eden 1 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklandı. 3 kişi adli kontrol kararıyla, 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.