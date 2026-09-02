Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ormanlık alan ile şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ve 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.