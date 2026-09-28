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        Antalya Şehir Hastanesi'nde 2,5 yılda aort damarı yırtılan 55 hasta tedavi edildi

        GÜLSEM ADAM - Antalya Şehir Hastanesi'nde son 2,5 yılda aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi edilen 55 hasta, uygulanan cerrahi müdahalelerle sağlıklarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Antalya Şehir Hastanesi'nde 2,5 yılda aort damarı yırtılan 55 hasta tedavi edildi

        GÜLSEM ADAM - Antalya Şehir Hastanesi'nde son 2,5 yılda aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi edilen 55 hasta, uygulanan cerrahi müdahalelerle sağlıklarına kavuştu.

        Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı ve Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil, AA muhabirine, eylül ayının Aort Hastalıkları Farkındalık Ayı olduğunu söyledi.

        Aort yırtılmasının acil müdahale gerektiren ciddi bir durum olduğunu belirten Erdil, bu tablonun farklı rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini ifade etti.

        Yırtılmanın genellikle şiddetli göğüs ve sırta vuran ağrıyla kendini gösterdiğini anlatan Erdil, bu tablonun geliştiği hastaların önemli bölümünün erken dönemde hayatını kaybedebildiğine dikkati çekti.

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        Erken tanı ve müdahalenin önemini vurgulayan Erdil, "Herhangi bir organ bozukluğu, yani komplikasyon gelişmeden hastalar bize yetişebilirse çoğu hastayı şifayla eve gönderiyoruz." dedi.

        Aort damarındaki genişleme, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların aort yırtılması riskini artırabildiğini belirten Erdil, düzenli sağlık kontrollerinin önem taşıdığını söyledi.

        Aort yırtılması ameliyatlarının deneyimli ekip ve donanımlı hastanelerde yapılması gerektiğini ifade eden Erdil, Antalya Şehir Hastanesi'nde yılda yaklaşık 500-600 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Erdil, "Hastanemizde 2,5 yıldan beri aort yırtılması ve tıbbi olarak 'aort diseksiyonu' dediğimiz hastalıktan 55 hastamıza şifa verdik." diye konuştu.

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        - Ağırlık kaldıranlara kardiyoloji kontrolü uyarısı

        Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Özerdem de aort yırtılmasına karşı özellikle tansiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi.

        Ağırlık kaldırarak spor yapanlara egzersiz öncesinde kardiyoloji muayenesinden geçmelerini öneren Özerdem, ağır yük kaldırmanın göğüs ve karın içindeki basıncı artırabildiğini belirtti.

        Özerdem, bazı hastaların ağır bir şey kaldırdıktan sonra ani sırt veya karın ağrısı yaşadığını aktararak, bu tür belirtilerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle ağırlık kaldıranların, son zamanlarda bir moda var ya bodybuilding, bunu yapanların mutlaka öncesinde bir kardiyoloji muayenesinden geçmeleri lazım." diye konuştu.

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        Aort yırtılması vakalarında tedavinin gecikmesinin felç ve diğer organlarda kanlanma bozukluğu riskini artırabildiğini kaydeden Özerdem, belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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