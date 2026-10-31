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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı Kazaya karışan araçtakiler ve diğer sürücüler, yaralılara yardım için seferber oldu İki otomobil ve tur midibüsünün karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı Kazaya karışan araçtakiler ve diğer sürücüler, yaralılara yardım için seferber oldu İki otomobil ve tur midibüsünün karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı Kazaya karışan araçtakiler ve diğer sürücüler, yaralılara yardım için seferber oldu İki otomobil ve tur midibüsünün karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, ManavgatAlanya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı 07 BYL 374 plakalı BMW marka otomobil, ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı 03 AIU 034 plakalı AUDI otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı 07 BPV 723 plakalı Mercedes marka tur minibüsüne arkadan çarptı.

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        Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

        Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde 07 BYL 374 plakalı otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Araçlarını park edip yardıma koştular

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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