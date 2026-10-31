Otomobil jandarma motosikletine çarptı, uzman çavuş yaralandı

Kaza, ManavgatAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan E.’nin kullandığı 07 BFB 479 plakalı NISSAN marka otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki Çolaklı Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş Uğurcan C’nin kullandığı 07 JAA 095 plakalı jandarma motosikletine, ardından da Havva D’nin kullandığı 07 CBR 514 plakalı otomobile çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin jandarma motosikletine ve bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikleti kullanan Jandarma Uzman Çavuş yaralandı.

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