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        Otomobil jandarma motosikletine çarptı, uzman çavuş yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin jandarma motosikletine ve bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikleti kullanan Jandarma Uzman Çavuş yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Otomobil jandarma motosikletine çarptı, uzman çavuş yaralandı

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin jandarma motosikletine ve bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikleti kullanan Jandarma Uzman Çavuş yaralandı.

        Kaza, ManavgatAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan E.’nin kullandığı 07 BFB 479 plakalı NISSAN marka otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki Çolaklı Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş Uğurcan C’nin kullandığı 07 JAA 095 plakalı jandarma motosikletine, ardından da Havva D’nin kullandığı 07 CBR 514 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uğurcan C., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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