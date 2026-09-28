Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın 3. katındaki Hanım B'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü, dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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