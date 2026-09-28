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        Antalya'da devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Antalya'da devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Rus Arina Dautova'nın (20) cenazesini alan ablası fenalık geçirdi.

        Yaşamını yitiren diğer kişi Azerbaycan vatandaşı Alyona Dovgalyova'nın (23) ise yakınlarının kente gelmesinin beklendiği öğrenildi.

        Dautova ve Dovgalyova'nın ilçedeki bir otelin animasyon ekibinde yer aldığı belirtildi.

        Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda dün sürücüsü öğrenilemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına, ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, yol kenarında bekleyen Dautova ve Dovgalyova'nın üzerine devrilmişti.

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        Yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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