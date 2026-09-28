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        Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Seyfettin Basan'ın (48) kullandığı 19 UF 554 plakalı kamyon, D-687 kara yolu Manavgat-Konya istikametinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Yaralanan sürücü Seyfettin Basan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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