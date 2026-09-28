Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Seyfettin Basan'ın (48) kullandığı 19 UF 554 plakalı kamyon, D-687 kara yolu Manavgat-Konya istikametinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan sürücü Seyfettin Basan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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