Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 6 bin 540 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 6 bin 540 sentetik hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklmaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce bir şüpheliye ait valizde yapılan aramada 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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