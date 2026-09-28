Antalya'da hayvan hırsızlığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin çaldıkları 10 küçükbaş hayvanı Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarında, 3 büyükbaş hayvanı ise Antalya'da yaşayan bir kişiye sattıkları tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.