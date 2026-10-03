Antalya'da bıçaklanan 20 yaşındaki genç öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde bulunan yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olay yerine yakın Bayır'a ait motosiklet bulundu.
Soruşturma devam ediyor.
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