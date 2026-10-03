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        Antalya'da bıçaklanan 20 yaşındaki genç öldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Antalya'da bıçaklanan 20 yaşındaki genç öldü

        Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde bulunan yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olay yerine yakın Bayır'a ait motosiklet bulundu.

        Soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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