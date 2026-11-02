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        Antalya'da "Doğa İnsan Yol" resim sergisi açılacak

        Antalya'da ressam Zeynep Vardar'ın "Doğa İnsan Yol" adlı resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Antalya'da "Doğa İnsan Yol" resim sergisi açılacak

        Antalya'da ressam Zeynep Vardar'ın "Doğa İnsan Yol" adlı resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

        Sanatçının farklı dönemlerde hazırladığı eserlerin yer alacağı sergi, yarın Özgür Manici Sanat Galerisi'nde açılacak.

        Doğa, insan ve yaşam arasındaki ilişkiyi soyut bir anlatımla ele alan sergide, sanatçının çocukluk yıllarından izler taşıyan "Longoz Ormanları" temalı eseri de yer alacak.

        Renk, doku ve katmanların öne çıktığı eserlerde çocukluk anıları, doğayla kurulan bağ, kayıp, yenilenme ve umut temaları işleniyor.

        Sergi, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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