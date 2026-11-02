Antalya'da "Doğa İnsan Yol" resim sergisi açılacak

Renk, doku ve katmanların öne çıktığı eserlerde çocukluk anıları, doğayla kurulan bağ, kayıp, yenilenme ve umut temaları işleniyor.

Doğa, insan ve yaşam arasındaki ilişkiyi soyut bir anlatımla ele alan sergide, sanatçının çocukluk yıllarından izler taşıyan "Longoz Ormanları" temalı eseri de yer alacak.

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