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        Antalya'da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Antalya'da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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