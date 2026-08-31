Antalya'da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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