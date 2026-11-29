Antalya'da falezlerden düşerek bacağı kırılan kişi kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşmesi sonucu bacağı kırılan kişi ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşmesi sonucu bacağı kırılan kişi ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı.
Çağlayan Mahallesi'nde bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla yaklaşık 30 metreye inen ekipler, yaralıyı sedyeyle kıyıya taşıdı. Dalganın etkili olduğu bölgede ekiplerin mücadelesiyle yaralı, kıyıya yanaştırılan Sahil Güvenlik botuna alındı.
Bacağının kırıldığı tespit edilen ve Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
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