Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, Fatih Karagümrük galibiyetin ardından, "Antalyaspor'un yeri Süper Lig'dir. Bu hedefe ulaşmak için çok ciddi bir mücadele veriyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 30 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, cezalı olan Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yerine Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur katıldı. Birkaç haftadır girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirten Okur, "Bugün onu aştığımız için çok mutluyuz. Uzun zamandır kendi sahamızda da galip gelemiyorduk. Bugün o sorunu da hallettik. Oyuncu arkadaşlarımıza herkesin önünde teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir özveriyle çalışıyorlar. Bu haftaki maç planımız daha çok rakibi oynatmama, kendi oyunumuzu oynama üzerineydi. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Neredeyse rakibimize ciddi bir gol tehlikesi vermeden maçımızı net bir skorla kazandık" diye konuştu.

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"Antalyaspor'un yeri Süper Lig'dir"

Taraftarlara destek çağrısında bulunan Okur, "Antalyaspor'un yeri Süper Lig'dir. Bu hedefe nasıl ulaşılır, kısa yoldan mı ulaşılır, uzun yoldan mı ulaşılır bilemem ama çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Taraftarlarımıza ufak bir çağrım, ricam olacak; bize yardımcı olsunlar. Sahayı mümkün olduğu kadar doldururlarsa futbolcu arkadaşlarımız da onlar için daha özveriyle mücadele edeceklerdir. Çünkü zaman zaman karşılaştığımız zorluklar tek başına bizlerin altından kalkabileceği zorluklar değil. Ama verilen mücadele bir saygıyı hak ediyor" şeklinde konuştu.

"17 yıllık antrenörlük hayatımda böyle bir grupla çok nadir çalıştım"

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Veysel Sarı'nın ilk 11'de görev almasının maç planıyla ilgili olduğunu ifade eden Okur, "Rakip ön alanda bize ciddi bir baskı yapacaktı. Bizim bu baskıyı kırabilmemiz için arkadan topu nokta atışı atabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bu da Veysel'di. Hem liderliğiyle hem topu oyuna sokmasıyla bugün verilen görevi layığıyla yaptı. Gerçekten çok karakterli futbolcular. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bu benim profesyonel antrenör olarak 17. yılım. Gerçekten böyle bir grupla çok nadir çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Herkesi göreve çağırıyorum"

Kulübün ekonomik sıkıntılarına ilişkin soruyu da cevaplayan Okur, "Bazı sıkıntılarımız var mı? Var. Bunu kimseden saklamıyoruz. Ama bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Biz futbolcu grubu ve teknik ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Antalyaspor'a gerçekten gönül vermişseniz gelin bu taşın altına siz de elinizi sokun. Taraftar mısın? Arkadaşını da al maça gel. Bir iş adamı mısın? Bir şeyin ucundan tut. Burada önemli olan Antalyaspor markasıdır. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Antalyaspor, yeri Süper Lig olan bir camia. Onun için gerçekten herkesi göreve çağırıyorum, davet ediyorum. Bu bir ricadır, kimse yapmak zorunda değildir. Antalyaspor'u seven herkesten ne yapabiliyorsa o desteği bekliyorum" dedi.