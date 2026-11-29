Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Uğur Okur, rakibe ciddi bir gol tehlikesi vermeden maçı net bir skorla kazandıklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün cezası nedeniyle, Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Okur, birkaç haftadır girdikleri pozisyonları atamamaktan kaynaklı sonuçlardan dolayı bir takım sıkıntıları olduğunu ifade etti.

Sıkıntıları aştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Okur, "Uzun zamandır kendi sahamızda da galip gelemiyorduk. Bugün o sorunu da hallettik. Oyuncu arkadaşlarımıza yine herkesin önünde teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir özveriyle çalışıyorlar. Hafta içi de enerjimiz çok iyiydi. Bu haftaki maç planımız daha çok rakibi oynatmama, kendi oyunumuzu oynama üzerineydi. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. İlk yarıda biraz rakibin yaptığı rotasyonlarda adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Onu da ikinci yarıda yaptığımız hamlelerle hallettiğimizi düşünüyorum. Neredeyse rakibimize ciddi bir gol tehlikesi vermeden maçımızı net bir skorla kazandık. Antalyaspor'un yeri Süper Lig. Bu hedefe nasıl ulaşılır, kısa yoldan mı ulaşılır uzun yoldan mı ulaşılır bilemem. Ama çok ciddi bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

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- Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük cephesi

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, alınan ağır mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Çok fazla çalışmaları ve iyileştirmeleri gereken çok fazla şeyin olduğunu ifade eden Bocchetti, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ligde bu pozisyonda olmamamız gerekiyor. Biz bu değiliz. Bugünkü maç bizim için aslında önemliydi. Çünkü ligde yakın puanlarda, yakın sonuçlar alan bir takımla oynamıştık. Bu yüzden aslında bizim için iyi bir testti. Fakat maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu benim başımı öne eğmiyor. Tam tersine beni daha fazla motive ediyor. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Yapacağımız şeyler de buna yönelik olacak. Çünkü ben burada problemleri çözmek için bulunuyorum."

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Bocchetti, devre arasına kadar maksimum puanı almaya çalışacaklarını, bu konuda takımıyla konuşacağını sözlerine ekledi.