Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Samet Karakoç, Veysel Sarı (Nzaba dk. 79), Ömer Faruk Beyaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 79), Soner Dikmen, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 79), Pedrinho, Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 85), Da Costa (Ahmet Sağat dk. 72)

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