Trendyol 1. Lig: Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 30 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 30 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Güray Vural'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
30. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 20
81. dakikada sağ kanattan Mert Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Ahmet Sağat dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Samet Karakoç, Veysel Sarı (Nzaba dk. 79), Ömer Faruk Beyaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 79), Soner Dikmen, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 79), Pedrinho, Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 85), Da Costa (Ahmet Sağat dk. 72)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Arif Kocaman, Chehaima, Arda Altun
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Candan Başkale, Muhammed Sarıkaya (Ramazan Civelek dk. 46), Traore, Anıl Yiğit Çınar, Emre Akbaba (Verde dk. 68), Onogo, Esen (Barış Kalaycı dk. 46), Cenk Tosun (Robin Yalçın dk. 46), Tiago Çukur (Pesic dk. 78)
Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp
Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti
Goller: Güray Vural (dk. 23), Pedrinho (dk. 30 pen.), Ahmet Sağat (dk. 81) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Samet Karakoç , (Antalyaspor), Esen, Candan Başkale, Anıl Yiğit Çınar, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.