TRENDYOL 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında Antalyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Antalyaspor 16 haftanın sonunda ligde 23 puanla 9’uncu sırada yer bulurken, Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

Trendyol 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü konuk etti. ADO Antalya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir düdük çaldı. Erdemir’in yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan üstlendi.

23’üncü dakikada Van de Streek’in ceza sahası dışındaki pasıyla buluşan Güray Vural’ın vuruşuyla Antalyaspor mücadelede öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında Antalyaspor’un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bünyamin, Tiago’nun yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem Berkay Erdemir beyaz noktayı gösterdi. 30’uncu dakikada topun başına geçen Pedrinho penaltı vuruşunda hata yapmayarak Antalyaspor’u 2-0 öne geçirdi. 77’nci dakikada Karagümrük atağında topla buluşan Onogo’nun attığı çalım sonrasında çıkardığı şut yan ağlarda kaldı. Mücadelenin 81’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Mert Yılmaz’ın yerden yaptığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Ahmet Sağat’ın şutunda top filelerle buluştu. Antalyaspor karşılaşmada 3-0 öne geçti. Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı.