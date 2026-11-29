Antalya'da trafoda çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 23:03 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikmen Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Akdeniz Elektrik saha ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipmanlar zarar gördü.
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