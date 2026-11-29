Antalya'nın Akseki ilçesinde ahşap çatılı düğmeli evde çıkan yangında yatalak alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti. Yangından kadının eşi sağ kurtulurken, alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Akseki ilçesi Kepez Mahallesi'nde Zeynep Arslan (66) ve eşi Duran Arslan'ın (69) yaşadığı ahşap çatılı düğmeli evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere sokak arasına giren Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet birimine ait itfaiye aracı, yolun duvarının yıkılması nedeniyle yangın mahalline ulaşamadı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evde bulunan yatalak alzaymır hastası Zeynep Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Duran Arslan ise yangından sağ kurtuldu. Yangında ahşap çatılı düğmeli ev kullanılamaz hale geldi. Zeynep Arslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

REKLAM

Daha önce İzmir'de yaşayan Arslan çiftinin sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce Akseki'nin Kepez Mahallesi'ndeki babaevine taşındıkları öğrenildi.