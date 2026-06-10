Antalya'da jandarma personeli Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
Antalya'da, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli kan bağışı yaptı.
Antalya'da, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli kan bağışı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda Türk Kızılaya kan bağışı programı gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, Türk Kızılayın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya destek amacıyla çok sayıda jandarma personelinin kan bağışında bulunduğu belirtildi.
Kan bağışının hayat kurtaran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sorumluluk olduğu vurgulanan açıklamada, jandarma personelinin sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.
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