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        Antalya'da rüşvet ve kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı

        Antalya'da rüşvet ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Antalya'da rüşvet ve kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı

        Antalya'da rüşvet ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 2 haftada çeşitli operasyonlar düzenlendi.


        Bu kapsamda rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekipler ayrıca "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında tütün mamulleri, ilaç, emtia ve oto kaçakçılığına yönelik Muratpaşa, Aksu, Serik, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki iş yeri, depo ve ikametlere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 329 bin 301 kaçak ilaç, 284 bin 728 kaçak emtia, 115 bin 200 makaron, 300 paket sigara, 40 kilogram tütün, 9 cep telefonu ve 2 otomobil ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Öte yandan, aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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