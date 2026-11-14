Antalya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 6 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çığlık Mahallesi Narlıca mevkiinde meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki 07 UD 965 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişiden 3’ü, vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaştıkları ambulansa teslim edilen yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

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Yaralılardan Ayşenur T., Esra Ç., Ayşe G. ve 1 yaşındaki Poyraz T. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşenur T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (ALKÜ) sevk edildi.

Sürücü İsa Ç. ile Ayşenur T.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü İsa Ç.'nin ehliyetinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.