Antalya'da meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı
Antalya'da meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen programda pembe balonlar uçuruldu.
Antalya'da meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen programda pembe balonlar uçuruldu.
"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kepez Belediyesi önünde hizmet veren Sağlık Tırı'nda etkinlikler yapıldı.
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye meclis üyeleri ve belediye personeliyle tırı ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kocagöz, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecinde önemli bir fark oluşturduğunu belirtti.
Hastalığa karşı düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Kocagöz, belediye olarak koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Programın sonunda Mesut Kocagöz, belediye meclis üyeleri ve personel, meme kanserine yönelik farkındalık mesajını simgeleyen pembe balonları gökyüzüne bıraktı.
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