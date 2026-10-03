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        Antalya, dünya turizminin profesyonellerini ağırlayacak

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2026 Türkiye), 100'ün üzerinde ülkeden turizm profesyonelini bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Antalya, dünya turizminin profesyonellerini ağırlayacak

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2026 Türkiye), 100'ün üzerinde ülkeden turizm profesyonelini bir araya getirecek.

        ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, turizm sektöründeki yeni iş modelleri, dijitalleşme, yapay zeka, müşteri deneyimi, yeşil otelcilik ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.

        40 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara 100'ün üzerinde ülkeden katılımcı ve 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

        Fuar kapsamında söyleşi, panel ve çeşitli etkinliklerle sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve turizm alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi hedefleniyor.

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        GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yerinde pazarlama" anlayışıyla fuara hazırlandıklarını söyledi.

        Fuarda kapsamlı bir içerik hazırladıklarını belirten Meral, "100'ün üzerinde konuşmacı ve panelistimiz var. Dünyanın her yerinden katılımcılara hitap eden yerli ve yabancı uzmanlarla yaklaşık 3 bin dakikalık içerik oluşturuyoruz. ATF Şehirler Zirvesi ve ATF Genç Turizm Zirvesi'ni de gerçekleştiriyoruz. Dünyada turizm ürünlerini üreten, satan ve pazarlayan önemli aktörleri buluşturuyoruz." dedi.

        ​​​​​​​- "ATF World" uygulaması hayata geçirildi

        Geçen yıl fuara 109 ülkeden katılım olduğunu belirten Meral, bu yıl Almanya, İngiltere, Rusya, Balkanlar, Baltık ülkeleri ve Afrika'nın da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeden katılımcı beklediklerini ifade etti.

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        Fuarda yalnızca Türkiye'nin turizm ürünlerinin değil, farklı ülkelerin ürünlerinin de tanıtılacağını aktaran Meral, şöyle konuştu:

        "Fuarın içeriğini her yıl geliştirmeye devam ediyoruz. Farklı ülkelerden gelecek katılımcılar da stantlar kurarak kendilerini tanıtacak. Antalya Turizm Fuarı'nı her yıl hem alan hem de içerik olarak geliştiriyoruz. Bu sene çok önemli konuşmacılarımız var. ATF World uygulamamız hayata geçti. Katılımcılar uygulama üzerinden fuarla ilgili işlemlerini yapabilir, randevularını oluşturabilir."

        Meral, fuarın ana temasının "Konaklama Zekası" (Hospitality Intelligence) olduğunu belirterek bunun turizm sektörü açısından yeni bir kavram olduğunu söyledi.

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        Amaçlarının turizme yeni vizyon ve fikirler kazandırmak olduğunu ifade eden Meral, fuarın uluslararası ölçekte önemli bir buluşma noktası haline geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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