Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılacak filmler açıklandı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, galası yapılacak filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde galası yapılacak filmler açıklandı.

Festival kapsamında yönetmenliğini Vikki Bardot'nun üstlendiği, sürekli bağlantı halinde olunan ve durmaksızın bilgiye maruz kalınan çağımızdaki yabancılaşma duygusunu ele alan "A Woman Asleep - Uyuyan Kadın", yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, kadrosunda Şevket Çoruh, Didem Balçın, Nur Sürer, Tim Seyfi, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Hakan Bilgin, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun ve Tanju Bilir'in yer aldığı, gizemli bir şekilde kaçırılarak Almanya'daki insan kaçakçılığı ağının ortasında kalan Çakallar'ın maceralarını konu alan "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" sinemaseverlerle buluşacak.

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Seçkide ayrıca, Tunç Topçuoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Ediz Hun'un sinemadan akademiye ve tiyatroya uzanan 83 yıllık yolculuğunu, oyuncu, ekolog ve koleksiyoner kimliklerinin yanı sıra öğrenme ve keşfetme merakı üzerinden anlatan, Berna Hun, Türkan Şoray, Ajda Pekkan, İzzet Günay, Mithat Baydur ve Burak Hun'un yer aldığı "Son Oyun" ile yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in yaptığı, Öykü Karayel, Özcan Deniz, Tilbe Saran, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri ve Helin Kandemir'in rol aldığı, gizli bir görev sırasında yolları kesişen Bekir ve genç piyanist Sebahat’ın büyük aşkını anlatan 2026 yapımı "Son Yemek" filmlerinin de galası gerçekleştirilecek.