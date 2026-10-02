Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

Diğer 12 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

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