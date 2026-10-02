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        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer 12 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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