Serik'te aranan 2 hükümlü yakalandı

Ekiplerin operasyonunda, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "yasadışı kenevir ekimi" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

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