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        Serik'te aranan 2 hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Serik'te aranan 2 hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık bir yıldır aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin operasyonunda, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "yasadışı kenevir ekimi" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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