Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma dışı filmler açıklandı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ulusal yarışma dışında yer alacak filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, ulusal yarışma dışı özel gösterim seçkisi belirlendi.

Seçkide, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstlendiği 2015 yapımı "Çekmeceler-Drawers", yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği 2020 yapımı "Flaşbellek-Flashdrive", yönetmenliğini ve senaristliğini Melik Kuru'nun üstlendiği 2025 yapımı "İsimsiz Eserler Mezarlığı-Dump of Untitled Pieces" ile yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği 2022 yapımı "Tavuri" filmleri yer alıyor.