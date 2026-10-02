Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma dışı filmler açıklandı

        Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma dışı filmler açıklandı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ulusal yarışma dışında yer alacak filmler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma dışı filmler açıklandı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ulusal yarışma dışında yer alacak filmler belli oldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, ulusal yarışma dışı özel gösterim seçkisi belirlendi.

        Seçkide, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstlendiği 2015 yapımı "Çekmeceler-Drawers", yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği 2020 yapımı "Flaşbellek-Flashdrive", yönetmenliğini ve senaristliğini Melik Kuru'nun üstlendiği 2025 yapımı "İsimsiz Eserler Mezarlığı-Dump of Untitled Pieces" ile yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği 2022 yapımı "Tavuri" filmleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli se...
        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli se...
        Serik'te aranan 2 hükümlü yakalandı
        Serik'te aranan 2 hükümlü yakalandı
        Alanyaspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in "5. Senfonisi"ni seslen...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in "5. Senfonisi"ni seslen...
        Antalya DOB yeni sanat sezonunu "Attila" operasıyla açacak
        Antalya DOB yeni sanat sezonunu "Attila" operasıyla açacak
        Kumluca'da Erentepe Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolu asfaltlandı
        Kumluca'da Erentepe Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolu asfaltlandı