"16. Antalya Kitap Fuarı" açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve onur konuğu olarak Osman Balcıgil ile ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, yayınevi temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve kitapsever katıldı.

Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi, çocukları ve gençleri kitap, sanat ve düşünceyle buluşturmayı önemsediklerini vurguladı.

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Bunun, belediye eliyle düzenlenen en büyük kitap fuarı olduğunu belirten Özdemir, "Bugün kitapların, fikirlerin, hayallerin ve yeni karşılaşmaların kapısını 16. kez açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl fuarın temasının "Bugünü Oku, Geleceği Yaz" olarak belirlendiğini dile getiren Özdemir, okumanın geçmişi ve bugünü anlamanın yanı sıra geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Fuarın bu yılki onur konuğu yazar Osman Balcıgil'in, yakın tarihin izlerini edebiyatla buluşturan, gerçek yaşam öykülerinden ve tarihin dikkat çekici şahsiyetlerinden beslenen romanlarıyla geniş bir okur kitlesine sahip olduğunu belirten Özdemir, fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kıymetli ismin de Antalyalılarla buluşacağını bildirdi.

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Yazar Balcıgil de fuarın temasına dikkati çekerek, geçmişin bilinmesinin bugünün anlaşılması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Özdemir, Balcıgil ve protokol üyeleri, fuar alanını gezerek yayınevlerinin stantlarını ziyaret etti, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi.

11 Ekim'e kadar sürecek fuarda, 250 yayınevi ile 300'ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazar kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında söyleşiler, imza günleri ve okur buluşmaları gerçekleştirilecek.