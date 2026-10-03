Prof. Dr. Nevzat Çevik'in "Zamana Notlar" kitabı tanıtıldı

Myra - Andriake Kazıları Başkanı, arkeolog, müzeci, küratör ve yazar Prof. Dr. Nevzat Çevik'in, "Zamana Notlar" adlı kitabı tanıtıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen tanıtımın moderatörlüğünü ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman yaptı.

Kitabın yazım süreciyle ilgili bilgi veren ve bazı bölümleri okuyan Çevik, Antalya ve arkeoloji üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Çevik, buradaki konuşmasında, bilimsel içerikli kitapların yanı sıra "Zamana Notlar" gibi eserler de yazdığını ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kitapta hikayelere, gözlemlere ve şiirlere yer verdiğini kaydeden Çevik, "Bilimsel bilgileri öyküler yoluyla okura aktarma yolunu tercih ettim. Bilimsel bilgi direkt verilse belki de okumayacak, ilgilenmeyecek kişilere de bu yolla ulaşılabileceğini düşünüyorum." dedi.

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Etkinlik sonunda Çevik, okurları için kitaplarını imzaladı.