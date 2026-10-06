Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Ekim Geçidi" isimli karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesinin destekleriyle düzenlenen sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Sergide, farklı kuşaklardan ve sanat anlayışlarından 59 sanatçının yaklaşık 100 eseri yer aldı.

Küratör ve ressam Akife Dekeli, AA muhabirine, ressam Gülsün Erbil'in projesi olarak 2002'de başlayan, ülkede 30'dan fazla kentte, ayrıca yurt dışında da düzenlenen "Ekim Geçidi"nin Antalya'da üçüncü sergisini gerçekleştirdiklerini ​​​​​​​belirtti.

Etkinliğin eş zamanlı olarak farklı şehirlerde de organize edildiğini dile getiren Dekeli, şunları kaydetti:

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"Bizler, sanatın izleyiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Özellikle Cumhuriyet çerçevesinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda özgür ve özgün çalışmalar izleyiciyle buluşsun ve sanata karşı istek, çalışma ve sevgi artsın diye bu çalışmalar sürdürülüyor. Tek dayatmamız kopya olmayan, kendini ispat etmiş işlerin katılması. Sergimize akademisyenler ve kendini ispat etmiş sanatçıların eserleri bulunmakta. Resim, heykel ve seramik dallarında eserleri sergimize katmış bulunmaktayız. Kepez Belediyesi bize destek verdi ve büyük bir salonu dolu dolu bir şekilde değerlendirdik."

Dekeli, bu tür sergilerin sürekliliğini amaçladıklarını ifade etti.

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Serginin tasarımcısı Özgür Manici de projede yağlı boya, akrilik ve kolaj tekniğiyle yapılan çalışmaların yer aldığını​​​​​​​ anlattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçıların katıldığına dikkati çeken Manici, "Sanatçılarımızın Cumhuriyet'in temsiliyetini güzel ifade ettiklerini düşünüyorum. Eserlerde herkes kendisi ne düşünüyorsa özgürce onu anlattı. İnsan, doğa, hayal gücü, geometrik formların anlatıldığı tablolar farklı tekniklerle düzenlendi." dedi.

Etkinliğe, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.