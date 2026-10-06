Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da sanatçıların "Cumhuriyet"i anlatan eserleri sergilendi

        Antalya'da sanatçıların "Cumhuriyet"i anlatan eserleri sergilendi

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Ekim Geçidi" isimli karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Antalya'da sanatçıların "Cumhuriyet"i anlatan eserleri sergilendi

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Ekim Geçidi" isimli karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kepez Belediyesinin destekleriyle düzenlenen sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

        Sergide, farklı kuşaklardan ve sanat anlayışlarından 59 sanatçının yaklaşık 100 eseri yer aldı.

        Küratör ve ressam Akife Dekeli, AA muhabirine, ressam Gülsün Erbil'in projesi olarak 2002'de başlayan, ülkede 30'dan fazla kentte, ayrıca yurt dışında da düzenlenen "Ekim Geçidi"nin Antalya'da üçüncü sergisini gerçekleştirdiklerini ​​​​​​​belirtti.

        Etkinliğin eş zamanlı olarak farklı şehirlerde de organize edildiğini dile getiren Dekeli, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bizler, sanatın izleyiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Özellikle Cumhuriyet çerçevesinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda özgür ve özgün çalışmalar izleyiciyle buluşsun ve sanata karşı istek, çalışma ve sevgi artsın diye bu çalışmalar sürdürülüyor. Tek dayatmamız kopya olmayan, kendini ispat etmiş işlerin katılması. Sergimize akademisyenler ve kendini ispat etmiş sanatçıların eserleri bulunmakta. Resim, heykel ve seramik dallarında eserleri sergimize katmış bulunmaktayız. Kepez Belediyesi bize destek verdi ve büyük bir salonu dolu dolu bir şekilde değerlendirdik."

        Dekeli, bu tür sergilerin sürekliliğini amaçladıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Serginin tasarımcısı Özgür Manici de projede yağlı boya, akrilik ve kolaj tekniğiyle yapılan çalışmaların yer aldığını​​​​​​​ anlattı.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçıların katıldığına dikkati çeken Manici, "Sanatçılarımızın Cumhuriyet'in temsiliyetini güzel ifade ettiklerini düşünüyorum. Eserlerde herkes kendisi ne düşünüyorsa özgürce onu anlattı. İnsan, doğa, hayal gücü, geometrik formların anlatıldığı tablolar farklı tekniklerle düzenlendi." dedi.

        Etkinliğe, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

        Sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Antalya'da kamyon sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı
        Antalya'da kamyon sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı
        Antalya'da iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Antalya'da iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçının ardından
        Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçının ardından
        Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da uzayda işbirliğini artırmaya yönelik iki a...
        Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da uzayda işbirliğini artırmaya yönelik iki a...
        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Türkiye ile İtalya arasında uzay alanın...
        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Türkiye ile İtalya arasında uzay alanın...
        5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali başlıyor
        5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali başlıyor