Antalya'da su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yardım talebinde bulunan 4 kişi ekiplerce bota alınarak Kemer Limanı'na götürüldü.
Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.