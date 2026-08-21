Antalya'da turistler köpük partisinde serinledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistleri serinletmek için bir otelde köpük partisi düzenlendi.

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Manavgat'ta, yerli ve yabancı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor. Bazı tatilciler yüzmek için deniz ve havuzları tercih ederken otel yöneticileri düzenledikleri köpük partileriyle misafirlerine eğlenceli ve serinletici imkanlar da sunuyor.

Side bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde düzenlenen etkinlikte, turistler üzerlerine sıkılan köpüklerle serinlemeye çalıştı.

Horus Paradise Otel Genel Müdürü Çetin Aktaş, yaptığı açıklamada, tesiste günün her saatinde çeşitli aktiviteler sunduklarını söyledi.

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Etkinliklerde kullanılan ürünlerin güvenilirliğine dikkati çeken Aktaş, "Kullandığımız köpük kimyagerler tarafından kontrol edilmiş, onaylanmış, ne insan sağlığına ne de doğaya hiçbir zararı olmayan bir ürün. Saat 10.00'dan 24.00'e kadar farklı aktivitelerimiz mevcut." dedi.

Aktaş, misafirlerin eğlence taleplerini karşılamak ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sürekli etkinlikler organize ettiklerini ifade etti.

- "Bu atmosferi çok seviyoruz"

Tatilini otelde geçiren Rus turist Marina Mirzagitova da her yaz Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek "Türkiye dünyadaki en iyi ülke. Burayı çok seviyorum, otel çok güzel, animasyon ekibi süper. Denize çok yakın, mutfak iyi, her şey güzel ve gelecek yıl tekrar geleceğim." diye konuştu.

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Macaristan'dan gelen Tamas Lakatos ise ailesiyle Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

Aynı ülkeden bir hafta önce ailesiyle tatile gelen Johanna Kocsis, "Buradaki insanlar çok dost canlısı. Bu atmosferi çok seviyoruz, ortam çok güzel, her şey mükemmel. Bir haftadır buradayız ve harika bir vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.