Antalya'nın doğal ve kültürel değerleri COP31'de dünyaya anlatılacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın yalnızca COP31'e ev sahipliği yapan bir şehir olarak değil, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bir dünya şehri olarak da uluslararası alanda anlatılacağını belirtti.

Falez Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Vali Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlık süreci ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin, Antalya'nın sahip olduğu değerlerin korunması ve dünya vitrininde anlatılması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İnisiyatifin Antalya'nın dünya şehri olma ile ilgili çok önemli adımlar attığını ve atmaya da devam ettiğini anlattan Şahin, "Böyle önemli bir etkinliğin ev sahipliğini yapıyorsak, coğrafyasıyla, deniziyle, dağlarıyla, ırmaklarıyla muhteşem bir memleketi nasıl koruyoruz, bunu da anlatalım. Antalya'nın yalnızca COP31'e ev sahipliği yapan bir şehir olarak değil, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bir dünya şehri olarak da uluslararası alanda anlatılacak." dedi.

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Antalya'nın tarihi ve doğal güzelleriyle ön plana çıktığını kaydeden Şahin, Antalya'nın 200'ün üzerinde antik kenti olduğunu, ormanlarının olduğunu, Türkiye'nin ve Antalya'nın çevresel duyarlılığının dünya vitrininde anlatılması gerektiğini ifade etti.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmaların da bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Vali Şahin, gelinen noktada artık yapılan çalışmaların uluslararası platformda görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

COP31 kapsamında oluşturulacak Antalya Pavilyonu'nun yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda Antalya kültürünün de yansıtılacağı bir mekan olarak hazırlanacağını dile getiren Şahin, Antalya ve Türk kültürünün yöresel ürünler, yiyecekler ve hediyeliklerle tanıtılması gerektiğini kaydetti.

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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ise inisiyatifin önemli başlıklarından birinin "Dumansız Plaj" uygulaması olduğunu kaydederek, otellerin kendi alanlarında da dumansız plaj uygulamasını hayata geçirmeye başladığını söyledi.

- Üç Adalar bölgesinde koruma çalışmaları

İnisiyatifin önemli başlıklarından biri olan Üç Adalar'ın korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Şahin, biyolojik çeşitlilik, deniz altı ekosistemlerinin yeniden ihya edilmesi konusunda Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile beraber önemli çalışmalar yapılacağını aktardı.

COP31 alanında Antalya'nın çalışmalarını tanıtacağı bir pavilyon alanının hazırlandığını anlatan Şahin, pavilyonda Antalya'nın sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarının yanı sıra özel sektör ve kamu kurumlarının çalışmalarının tanıtılacağı sunum, atölye, tadım ve misafir ağırlama alanlarının bulunacağını ifade etti.