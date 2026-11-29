Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 1985 yılında asker ocağında başlayan dostluk, 41 yıldır devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde bir araya gelen silah arkadaşları, bu yıl dönemin bölük komutanları emekli Jandarma Kıdemli Binbaşı Hüseyin Bülbül’ün ev sahipliğinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde buluştu.

2017 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Tunceli Ovacık Asker Arkadaşları Buluşması, bu yıl Manavgat’ın Titreyengöl bölgesinde bulunan otelde gerçekleştirildi. Buluşmaya, aralarında bölük komutanının da bulunduğu 12 silah arkadaşı ve aileleri katıldı. Yıllar geçmesine rağmen dostluklarını sürdüren asker arkadaşları, Side, Manavgat Şelalesi ve Titreyengöl’ü gezerek hasret giderdi.

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"41 kere maşallah diyecek şekilde onlarla hala yaşıyoruz"

Buluşmaya ev sahipliği yapan bölük komutanı emekli Jandarma Kıdemli Binbaşı Hüseyin Bülbül, silah arkadaşlığının önemine değinerek, "Bizler Ovacık grubu neferleri olarak silah arkadaşlığının önemini birlikte yaşayarak öğrendik. Bize en büyük katkıyı eşlerimiz ve çocuklarımız verdi. Biz bu yıl 41 kere maşallah diyecek şekilde onlarla hala yaşıyoruz. Her yıl bir yerde toplanarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirip birlikte olmanın fırsatını arıyoruz. Ne mutlu bana ki şu vatan topraklarında yurdumuzun değişik yerlerinden gelen vatan evlatlarıyla beraberim. Onlarla birlikte olmak, onlara komuta etmek, aileleriyle tanışarak dertlerini paylaşmanın bana verdiği hazzı kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bu vatan için taş üzerine taş koyanın önünde saygıyla eğiliyor, kurşuna göğsünü siper eden yiğitlere saygılarımı sunuyorum" dedi.

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"Son iki nefer kalana kadar buluşulacak"

Dönemin bölük astsubayı Selahattin Kılınçkaya ise 19851987 yılları arasında Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki 9. Jandarma Komando Birliğinde görev yaptıklarını belirterek, "20 yıl önce mektupla yazışırken telefonların çıkmasıyla bunu ileri götürüp ilk buluşmamızı Eskişehir’de yaptık. Daha sonra ülkemizin değişik yerlerinde ailelerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelmeye başladık. Genelde tarımla uğraşan arkadaşlarımız çoğunlukta olduğu için kasım aylarında bir araya gelerek eski günleri yad ediyoruz. Son iki nefer kalana kadar buluşulacak, tek kalan ne yapar onu bilemiyorum" diye konuştu.