Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisi, tarihi sokakları ve geçmişten günümüze ulaşan kervan yollarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Betonarme yapılaşmanın bulunmadığı, tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan mahalleyi, kasım ayının sonlarına yaklaşılırken yılın 11 ayında yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Toroslar'ın geleneksel mimarisini günümüze taşıyan Sarıhacılar, taş ve ahşabın bir araya gelmesiyle oluşturulan düğmeli evleri, yaklaşık 600 yıllık tarihi camisi ve 3 bin 600 metrelik tarihi İpek Yolu ile ziyaretçilerine geçmişe yolculuk imkânı sunuyor.

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Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya, Almanya, Rusya ve Belçika gibi ülkelerden turistler de tarihi mahalleyi ziyaret ediyor. Özellikle kültür turizmi, doğa yürüyüşü ve fotoğraf gruplarının ilgisini çeken Sarıhacılar, bölgenin önemli turizm durakları arasında yer alıyor.

Çin'den Tayland'a dünyanın dört bir yanından geliyorlar

Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Uzun, mahalleye her geçen yıl daha fazla ziyaretçi geldiğini belirterek, bu yıl ağırladıkları turist sayısının yaklaşık 150 bine ulaştığını söyledi.

Yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını anlatan Uzun, " Yürüyüş gruplarımız, fotoğraf gruplarımız ve öğrenci gruplarımız var. Onları ağırlamaya çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi Akseki Belediyesi Müzesi'ne, Altınbeşik Mağarası'na ve çevredeki diğer turistik yerlere de yönlendiriyoruz. Her geçen gün ziyaretçi sayımız daha da artıyor" dedi.

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Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Sarıhacılar'ı ziyaret ettiğini belirten Uzun, Alanya ve Manavgat'ın yakın olması nedeniyle bu bölgelerde yaşayan yabancıların ve kendi araçlarıyla seyahat eden turistlerin de mahalleye geldiğini kaydetti.

Ziyaretçi yoğunluğunun günlere göre değiştiğini ifade eden Uzun, "Günlük 400500 kişinin geldiği oluyor. Yoğunluğa göre bu sayı 800, hatta 1000 kişiye kadar çıkabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerimiz var. Yürüyüş gruplarımız İpek Yolu üzerinden buradan Akseki'ye kadar yürüyor" diye konuştu.

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600 yıllık cami ve tarihi İpek Yolu ilgi görüyor

Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Genç ise mahalleyi ziyaret eden misafirlerin özellikle tarihi camiye, İpek Yolu'na ve düğmeli evlere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip caminin Selçuklu mimari formlarını taşıdığına dikkat çeken Genç, "Gelen misafirlerimiz köyümüzü çok beğeniyor. Özellikle anıt eser camimiz, yaklaşık 600 yıllık tarihi geçmişi ve Selçuklu mimari formlarıyla dikkat çekiyor. Tarihi İpek Yolu'muzun yaklaşık yüzde 90'ı bozulmadan korunarak günümüze kadar ulaşmış durumda. İpek Yolu'muz ve düğmeli evlerimiz yoğun ilgi görüyor, çok beğeniliyor" dedi.

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Mahallenin tamamının kentsel sit alanı içerisinde bulunduğunu belirten Genç, tarihi dokunun bu sayede korunduğunu ifade ederek, "Köyümüzün tamamı kentsel sit alanı olduğu için beton yapılaşma bulunmuyor. Betonun girmediği köyümüz, doğal ve tarihi görünümüyle misafirlerimizden büyük beğeni alıyor" diye konuştu.

Yabancı turistlerin rotasında Sarıhacılar var

Kokartlı turist rehberi Mustafa Kemal Çalışkan, Sarıhacılar'ın tarihi ve mimari özellikleriyle önemli bir turizm noktası olduğunu söyledi.

Sarıhacılar'ın Selçuklu döneminde kervan yolu üzerinde bulunduğunu, daha eski dönemlerde de önemli bir güzergâh olduğunu anlatan Çalışkan, mahalledeki düğmeli evlerin geleneksel mimarinin güzel örneklerini oluşturduğunu ifade etti.

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Turistleri mahalleye getirdiklerinde ilk olarak yaklaşık 600 yıllık Sarıhacılar Camisi'ni gezdirdiklerini belirten Çalışkan, caminin sade mimarisiyle dikkat çektiğini kaydetti.

Caminin beton kullanılmadan taş ve ahşabın geleneksel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle inşa edildiğini dile getiren Çalışkan, bu yapım tekniğinin mahalledeki düğmeli evlerle benzerlik taşıdığını söyledi.

Turların genellikle Alanya'dan başladığını ve ağırlıklı olarak Finlandiya ile Baltık ülkelerinden gelen turistlere yönelik düzenlendiğini aktaran Çalışkan, kendi acentesiyle yılda yaklaşık 10 bin ila 20 bin turisti bölgeye getirdiğini tahmin ettiğini belirtti. Diğer acentelerin de katılmasıyla bölgeye gelen turist sayısının 70 bin ila 100 bin civarında olabileceğini ifade eden Çalışkan, bu rakamların kendi tahmini olduğunu vurguladı.

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Bölgenin özellikle kış aylarında daha az turist ağırladığını belirten Çalışkan, turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını istediklerini söyledi. Turlarına Sarıhacılar'dan başladıklarını anlatan Çalışkan, Akseki ve çevresini gezdikten sonra İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'na giderek programı tamamladıklarını kaydetti.

11 kilometrelik tarihi rotada doğa yürüyüşü

Sarıhacılar, doğa yürüyüşü yapan grupların da ilgisini çekiyor. Ayakizm Doğa Sporları Grubu, Hüsamettin Köyü, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki güzergâhını kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.

Grubun rehberi İsmail Dönmez, yürüyüş rotasının tarihi açıdan önemli güzergahları bir araya getirdiğini belirterek, "Bugünkü rotamız Hüsamettin Köyü, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki'den oluşuyor. Toplam 11 kilometrelik bir parkur yürüyoruz. Tarihi İpek Yolu, İsraura Yolu ve Selçuklu kervan yollarının bir arada bulunduğu bir rota. Sarıhacılar, betonun girmediği, tamamen doğallığını koruyan köylerimizden biri. Belenalan, Hüsamettin Köyü ve daha ilerideki Çimi Köyü de mutlaka görülmesi gereken, keşfedilmeyi bekleyen yerler. Herkesi bu bölgelere bekliyoruz" dedi.

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Yürüyüş grubu üyeleri de ziyaret ettikleri köylerde yöre halkının ürettiği ürünlere ilgi gösterdiklerini belirterek, üzüm, pekmez ve tahin gibi yöresel ürünler satın aldıklarını söyledi. Vatandaşlar, bu sayede yerel üreticilere ve köy ekonomisine de katkı sunduklarını ifade etti.