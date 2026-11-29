Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Cuma Ş.'nin kullandığı 16 CUN 32 plakalı otomobil tali yola girdiği sırada, seyir halindeki Abdülkerim A.'nın kullandığı 07 LDS 72 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta savrulurken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç sürücülerinin kendilerini iyi hissetmediklerini belirtmeleri üzerine olay yerine ambulans çağrılırken, sürücüler sağlık ekibinin ambulanstaki kontrolünün ardından hastaneye gitmeme kararı aldı.

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