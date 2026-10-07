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        Astronotlar Antalya'da kanser tedavisi gören çocuklar ve öğrencilerle buluştu

        77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan astronotlar, Akdeniz Üniversitesinde kanser tedavisi gören çocuklar ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Astronotlar Antalya'da kanser tedavisi gören çocuklar ve öğrencilerle buluştu

        77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan astronotlar, Akdeniz Üniversitesinde kanser tedavisi gören çocuklar ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra astronotlar Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Sławosz Uznanski-Wisniewski, Frank Viehböch ve Soyeon Yi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

        Rektör Prof. Dr. Özkan ve astronotlar, görüşmenin ardından İleri Sağlık Araştırmaları Merkezini gezdi. Kanser tedavisi ve araştırmalarında Türkiye'nin ilk merkezi olan İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ziyaretinden sonra astronotlar ve Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde kanser tedavisi gören çocuklarla buluştu.

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        Ziyaretlerin ardından Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda 11 astronotun katılımıyla gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Özkan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen astronotların öğrencilerle bir araya gelmesinin önemine değinerek, gençlerin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalara ilgisinin artırılmasının önemini vurguladı.

        Üniversitenin nakil başarılarından hücresel tedavilere uzanan vizyonunu uzay tıbbıyla birleştiren Özkan, "Uzaya gitmek insanlıktan kaçış değil, insanlığın kendisini keşfetmesidir." ifadesini kullandı.

        Uzay araştırmalarının tıp bilimini dönüştürdüğünü aktaran Özkan, Mars görevleri gibi uzak mesafe uçuşlarında ambulans veya hastane imkanı olmayacağını hatırlatarak, geleceğin uzaktan uzman desteğine, akıllı tıbbi sistemlere ve robotik cerrahiye bağlı olacağını belirtti.

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        Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda kurulan Hücresel Tedavi Merkezi ile CAR-T hücre tedavisi gibi yenilikçi alanlara ilerlediklerini bildiren Özkan, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kansere saldıracak şekilde yeniden programlandığı bu sürecin tıpta köklü bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

        - "Türkiye, uzay alanında çok büyük işlere adım atmaya devam edecek"

        Tuğgeneral Alper Gezeravcı da Türkiye'nin 2021'de icra edilen Milli Uzay Programının ardından hedefleri bir bir gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

        Türkiye'nin uzay alanında da büyük adımlar atmaya devam edeceğini belirten Gezeravcı, şunları kaydetti:

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        "Türkiye'nin güçlü iradesiyle yeni adım atmaya başladığımız uzayda yapılan işler ve bundan sonra gelecek adımlar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının başka ülkelerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçmek zorunda kalacağı artık hiçbir hayal kalmamıştır. İnşallah bundan sonra geleceğe yönelik potansiyellerini yansıtabilecekleri yeni bir alan hususunda zihinlerinde yeni hayalleri yeşertecek, kardeşlerimizin emekleriyle Türkiye Cumhuriyeti uzay alanında da çok büyük işlere adım atmaya devam edecek."

        Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, astronotların öğrencilerle gerçekleştirdiği soru-cevap programının ardından Rektör Özkan'ın hediye takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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